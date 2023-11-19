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В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией

В финском городе Лаппеенранта прошел митинг против закрытия КПП на границе с РФ

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Michael Nitzschke/Global Look Press

В финском приграничном городе Лаппеенранта прошел митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. В финском городе Ювяскюля состоялся аналогичный митинг, передает телерадиокомпания Yle.

По информации Yle, участниками акции в Лаппеенранте стали около 200–300 человек. Они потребовали от правительства Финляндии открыть хотя бы один из пунктов на границе на юго-востоке страны.

18 ноября ситуация на КПП «Вартиус» осложнилась, когда пограничная служба Финляндии временно закрыла его из-за перегруженности. Причиной закрытия пункта стал перегруз после прибытия 67 просителей убежища за один день.

Ранее в правительстве Финляндии заявили, что кабмин страны может отменить решения о закрытии КПП на границе с Россией, если ситуация изменится.

До этого финское правительство приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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