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На Украине оценили возможность нового «майдана»

Политолог Бондаренко: «майдан» на Украине может начаться внезапно

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Yevhen Kotenko/Reuters

Политолог Кость Бондаренко в интервью изданию «Стране.ua» заявил, что к новому «майдану» на Украине, которого боится президент Владимир Зеленский, может привести провал на фронте или ухудшение социально-экономического положения граждан.

Эксперт уверен, что в обществе присутствуют противоречивые чувства в отношении власти — люди не критикуют руководство публично, так как в стране идут боевые действия, но в стране «процветает кухонное диссидентство».

«И никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают», — сказал Бондаренко.

17 ноября Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами заявил, что Россия намерена расколоть украинское общество и сместить его с поста президента. Он также утверждает, что разведка доложила ему о существовании плана «Майдан-3».

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что глава Украины Владимир Зеленский сам подготовил почву в стране для «Майдана-3» и Россия «здесь ни при чем».

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины.

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