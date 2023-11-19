В воскресенье в Финляндию из России прибыло 16 беженцев

В воскресенье, 19 ноября, из России в Финляндию через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Вартиус» прошли 16 просителей убежища из Ирака, Сомали, Сирии и других стран. Об этом в социальной сети Х сообщил погранотряд Кайнуу.

«Сегодня в часы работы пограничного перехода Вартиус заявления о предоставлении убежища подали 16 человек», — сказано в сообщении.

Единственный работавший в воскресенье до вечера на границе с РФ финский погранпункт «Вартиус» закрылся по графику в 18:00.

18 ноября ситуация на КПП «Вартиус» осложнилась, когда пограничная служба Финляндии временно закрыла его из-за перегруженности. Причиной закрытия пункта стал перегруз после прибытия 67 просителей убежища за один день.

Ранее в правительстве Финляндии заявили, что кабмин страны может отменить решения о закрытии КПП на границе с Россией, если ситуация изменится.

До этого финское правительство приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.