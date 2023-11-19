Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На аукционе за рекордную сумму была продана шляпа-двууголка Наполеона

Аукционный дом Osenat: шляпа Наполеона продана за рекордные почти €2 млн

Шляпа-двууголка (бикорн) первого императора Франции Наполеона I Бонапарта (1769–1821 гг.), была продана на аукционе во французском Фонтенбло почти за €2 млн, сообщает организовавший торги аукционный дом Osenat .

«После долгих торгов шляпа императора Наполеона I нашла своего покупателя за €1 932 000», — рассказали организаторы.

Речь идет о черной фетровой шляпе, украшенной трехцветной кокардой, которая датируется примерно 1810 годом. Предполагается, что именно эту двууголку Наполеон носил на борту брига Inconstant во время бегства из ссылки с острова Эльба в 1815 году.

В аукционном доме уточнили, что для лота из коллекции, связанной с Наполеоном Бонапартом, это рекордная сумма. При этом оценочная стоимость бикорна перед торгами варьировалась от €600 до €800 тыс. евро.

До этого самым дорогим принадлежавшим Наполеону предметом считалась другая шляпа, которую купили на торгах этого же аукционного дома в 2014 году за €1,8 млн.

До этого Министерство финансов Франции выставило на аукцион контрабанду, которую выявила таможня страны.

Ранее самый крупный голубой бриллиант продали почти за $44 миллиона.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий