На аукционе за рекордную сумму была продана шляпа-двууголка Наполеона

Шляпа-двууголка (бикорн) первого императора Франции Наполеона I Бонапарта (1769–1821 гг.), была продана на аукционе во французском Фонтенбло почти за €2 млн, сообщает организовавший торги аукционный дом Osenat .

«После долгих торгов шляпа императора Наполеона I нашла своего покупателя за €1 932 000», — рассказали организаторы.

Речь идет о черной фетровой шляпе, украшенной трехцветной кокардой, которая датируется примерно 1810 годом. Предполагается, что именно эту двууголку Наполеон носил на борту брига Inconstant во время бегства из ссылки с острова Эльба в 1815 году.

В аукционном доме уточнили, что для лота из коллекции, связанной с Наполеоном Бонапартом, это рекордная сумма. При этом оценочная стоимость бикорна перед торгами варьировалась от €600 до €800 тыс. евро.

До этого самым дорогим принадлежавшим Наполеону предметом считалась другая шляпа, которую купили на торгах этого же аукционного дома в 2014 году за €1,8 млн.

До этого Министерство финансов Франции выставило на аукцион контрабанду, которую выявила таможня страны.

Ранее самый крупный голубой бриллиант продали почти за $44 миллиона.