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Старовойт сообщил об обстреле села в Курской области

Старовойт сообщил об обстреле села Николаево-Дарьино в Курской области

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Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел села Николаево-Дарьино в Суджанском районе региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Насчитали 13 прилетов», — сообщил Старовойт.

По его словам, никто из жителей не пострадал, однако повреждены несколько зданий местной агрофирмы.

Ранее Старовойт объяснил звуки взрывов, которые слышат жители Железнодорожного округа города. Он попросил жителей сохранять спокойствие.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) реактивными снарядами обстреляли Суджанский район региона, прилеты зафиксированы недалеко от села Мартыновка.

13 ноября Старовойт сообщал, что украинский беспилотник скинул боеприпас. Инцидент произошел в селе Горналь Суджанского района.

13 ноября также сообщалось, что взрывное устройство было сброшено с украинского беспилотника в районе села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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