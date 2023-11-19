Подростки на электросамокате врезались в коляску с ребенком и попали на видео

В Краснодаре девушки-подростки на электросамокате врезались в коляску с ребенком. Об этом сообщает УМВД по городу.

Инцидент произошел, когда женщина гуляла с коляской, в которой находился ее сын в возрасте одного года и двух месяцев. Две девушки, предположительно, в возрасте 14 лет вдвоем ехали на одном электросамокате и врезались в коляску с малолетним ребенком.

В результате ребенок ударился головой о бортик коляски — в больнице ему диагностировали ушиб мягких тканей. Мать мальчика после произошедшего обратилась в полицию.

Управлявшие самокатом девушки-подростки скрылись с места происшествия. Сейчас полицейские устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего. После окончания разбирательства будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что число аварий с электросамокатами на российских дорогах утроилось в 2023 году.