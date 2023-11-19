Россия эвакуировала из Газы свыше 500 граждан из 900 обратившихся

Министерство иностранных дел России сообщило, что 558 россиян из 900 были эвакуированы из сектора Газа. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Отмечается, что 408 россиян уже прилетели в Россию самолетами МЧС из Египта. При этом сообщается, что возле пункта пропуска «Рафах» ситуация остается сложной.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что число россиян, которых эвакуировали из сектора Газа за неделю, достигло 550. В ночь на 19 ноября 120 граждан и членов их семей прибыли на борту Ил-76 МЧС РФ в Москву. В министерстве подчеркнули, что это уже четвертая группа, доставленная в Домодедово спецбортом ведомства из Каира. Часть людей поселят в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие планируют направиться к родственникам.

Первые граждане РФ перешли границу сектора Газа через КПП «Рафах» 12 ноября. Вечером 18 ноября стало известно, что группа из 120 россиян эвакуирована из Газы. В ведомстве обратили внимание, что на борту самолета российских граждан и членов их семей на протяжении всего пути будут сопровождать медики и психологи МЧС РФ.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.