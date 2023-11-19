Врачи оценили состояние 117 россиян, эвакуированных из Газы, перед полетом в РФ

Состояние 117 россиян, эвакуированных из сектора Газа, оценивается как удовлетворительное, они допущены к перелету в Москву, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минздрава РФ.

«Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа, среди которых 62 ребенка, 11 из которых в возрасте до трех лет, — удовлетворительное и не вызывает опасений врачей», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что осмотром занимались специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ. В полете эвакуированных будут сопровождать медики.

До этого сообщалось, что спецборт МЧС России привезет в Москву еще 117 россиян с семьями, эвакуированных из сектора Газа.

По данным ведомства, на данный момент из зоны конфликта удалось эвакуировать более 550 человек.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.