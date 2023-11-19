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Хуситы захватили израильское грузовое судно

Al Hadath: йеменские хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Израиля

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники.

На этой неделе стало известно, что движение йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетные удары по нескольким объектам в Израиле, в том числе в Эйлате.

Ранее движение «Ансар Аллах» заявило о сбитом американском беспилотнике над территориальными водами Йемена.

До этого сообщалось, что Израиль развернул подводный флот в Средиземном море для сдерживания Ирана и ливанской шиитской организации «Хезболла».

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.

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