Хуситы захватили израильское грузовое судно

Йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает телеканал Al Hadath, ссылаясь на источники.

На этой неделе стало известно, что движение йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетные удары по нескольким объектам в Израиле, в том числе в Эйлате.

Ранее движение «Ансар Аллах» заявило о сбитом американском беспилотнике над территориальными водами Йемена.

До этого сообщалось, что Израиль развернул подводный флот в Средиземном море для сдерживания Ирана и ливанской шиитской организации «Хезболла».

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.