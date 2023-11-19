Житель Брянской области нашел в огороде украинский беспилотник с кассетным боеприпасом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации Shot, дрон обнаружил житель села Сопычи в Погарском районе. Днем 18 ноября мужчина вышел в огород и заметил там лежавший БПЛА. На место прибыли оперативники, которые установили, что к беспилотнику был приделан кассетный боеприпас.

19 ноября в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Московской области.

Накануне Минобороны РФ подтвердило уничтожение украинского беспилотника в Брянской области. До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Унечским районом в регионе был сбит украинский БПЛА.

До этого мужчина нашел беспилотник на своем участке в деревне Постниково в Новой Москве.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.