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Сильный дым заметили у одной из станций московского метро

У станции московского метро «Юго-Западная» заметили густой черный дым

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Телеграм-канал «Москва с огоньком»

Густой черный дым заметили у станции московского метро «Юго-Западная». Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Как говорится в публикации Telegram-канала, у этой станции столичной подземки «что-то сильно горит».

Ранее пожар произошел в здании бизнес-центра у станции метро «Белорусская» на севере Москвы.

До этого сообщалось, что пожар случился на парковке у метро «Рассказовка» в Москве.

По имеющейся информации, сначала загорелась бытовка, в которой находился резервуар с тонной солярки. Затем огонь перекинулся на шесть припаркованных на стоянке машин.

Ранее пожар произошел в метро в Стамбуле.

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