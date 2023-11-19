Сильный дым заметили у одной из станций московского метро

Густой черный дым заметили у станции московского метро «Юго-Западная». Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Как говорится в публикации Telegram-канала, у этой станции столичной подземки «что-то сильно горит».

Ранее пожар произошел в здании бизнес-центра у станции метро «Белорусская» на севере Москвы.

До этого сообщалось, что пожар случился на парковке у метро «Рассказовка» в Москве.

По имеющейся информации, сначала загорелась бытовка, в которой находился резервуар с тонной солярки. Затем огонь перекинулся на шесть припаркованных на стоянке машин.

Ранее пожар произошел в метро в Стамбуле.