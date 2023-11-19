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Судья по делу Скочиленко может получить повышение

Судья по делу Скочиленко рекомендована на должность зампреда Калининского суда

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Dmitri Lovetsky/AP

Судья Оксана Демяшева, которая вынесла приговор художнице Саше Скочиленко, рекомендована к назначению на должность зампредседателя Калининского районного суда Санкт-Петербурга. Такую рекомендацию дала квалификационная коллегия судей города. Об этом говорится в документе от 17 ноября, опубликованном на сайте коллегии.

В нем сказано, что Демяшева является единственным претендентом на данную должность.

До этого свыше 100 врачей попросили президента России Владимира Путина освободить Скочиленко.

16 ноября Василеостровский суд Петербурга приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про Вооруженные силы России. В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствует позиции министерства обороны России. Художница была арестована, она оставалась под стражей в течение полутора лет. Суд признал ее виновной по статье по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В своем последнем слове Скочиленко назвала уголовное дело «странным и смешным».

Ранее в Госдуме задумались над поправками в законодательство об иноагентах.

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