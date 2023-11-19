Еще 117 россиян, эвакуированных из сектора Газа, доставят в Россию

Спецборт МЧС России привезет в Москву еще 117 россиян с семьями, эвакуированных из сектора Газа, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Очередной спецборт МЧС России доставит в Москву еще 117 граждан РФ и членов их семей», — сообщила в министерстве.

В пресс-службе добавили, что оперативная группа МЧС России в Египте принимает людей, прошедших КПП «Рафах». После этого эвакуированных в автобусах направляют в Каир. Там спасатели, врачи и психологи оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечивают питанием и водой.

По данным ведомства, на данный момент из зоны конфликта удалось эвакуировать более 550 человек.

До этого эвакуированная из сектора Газа россиянка Яна Абухаджарас рассказала, что территорию рядом с КПП «Рафах» бомбили.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.