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С Леонида Агутина взыскали долги по коммунальным платежам

Mash: с певца Леонида Агутина взыскали 123 тыс. рублей за долги по коммуналке

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Пресс-служба «Авито»

Суд в Москве взыскал с музыкального исполнителя Леонида Агутина 123,5 тыс. рублей за долги по коммунальным платежам в его квартире в столице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Агутин не платил по счетам с января 2020 года. В течение 2,5 года сотрудники коммунальной службы напоминали о задолженности, присылая уведомления, однако певец, утверждают журналисты, игнорировал их.

В итоге коммунальщики обратились в суд, который решили вопрос в пользу управляющей компании.

До этого Mash выяснил, что Агутин зарегистрировал юрлицо ООО «На сиреневой луне», которое будет заниматься общественным питанием и продажей спиртного.

Журналисты предположили, что музыкант намерен открыть новый клуб, однако Агутин впоследствии опроверг эту догадку, объяснив, что юрлицо создано для работы над мюзиклом на его песни.

Ранее Леонид Агутин потребовал дополнительный миллион рублей с блогера, обвинившего певца в сатанизме.

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