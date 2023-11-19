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В Алтайском крае свыше 70 городов и деревень остались без света из-за урагана

МЧС: на Алтае более 70 населенных пунктов остались без света после урагана

В Алтайском крае 71 населенный пункт остался без электричества после мощного урагана. Об этом заявили в пресс-службе регионального главка МЧС в Telegram-канале.

«Отключен от электроэнергии 71 населенный пункт в шести районах края», — указывается в заявлении.

По информации ведомства, отключение электроснабжения произошло в Бийском, Красногорском, Тогульском, Кытмановском и Ельцовском районах. На данный момент дорожные службы Алтая в целях безопасности временно ограничили движение для всех видов транспорта на одном участке дороги.

«Произошел обрыв проводов и отключение электроснабжения», — пояснили в МЧС.

В публикации отмечается, что в результате неблагоприятных метеоявлений два человека получили травмы.

Незадолго до этого пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) сообщала, что в Алтайском крае 18 поездов задержали из-за урагана, который привел к отключению электричества.

Ранее на Алтае дерево насквозь пробило салон автобуса во время урагана.

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