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Участников СВО не пустили в российский бар и обстреляли из газового пистолета

В Южно-Сахалинске участников СВО не пустили в бар и обстреляли

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Shutterstock

В Южно-Сахалинске принимавших участие в СВО россиян не пустили в бар и обстреляли из газового пистолета. Об этом сообщает RT.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 18 ноября. По словам одного из военных, участники СВО впятером пришли отмечать получение орденов Мужества, но их отказались пускать в бар без объяснения причин.

«Мы попросили администратора позвать, на что они начали проявлять агрессию, мы начали снимать видео, они вызвали ГБР местного ЧОПа, вытолкнули нас на улицу», — рассказал военный, передает издание.

После этого сотрудник охраны заведения выстрелил в военных из газового пистолета, а затем распылил в сторону компании перцовый баллончик. В результате у двоих ветеранов ожоги сетчатки. Еще у одного разбит нос, сообщает RT.

Пострадавшие участники СВО обратились в полицию. В заведении произошедшее комментировать отказались, сообщает издание.

Ранее вернувшийся на родину участник СВО рассказал детям, что такое мужество, и избил соседей.

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