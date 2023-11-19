В Алтайском крае задержали почти 20 поездов из-за урагана

В Алтайском крае 18 поездов задержали из-за урагана, который привел к отключению электричества. Об этом говорится на сайте Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

«На станции Алтайская <...> из-за порывистого ветра произошло отключение электроэнергии. <...> В связи со сложившейся ситуацией задержано 16 электропоездов и два пассажирских поезда», — сообщает пресс-служба ЗСЖД.

Отмечается, что в кассах от остановочного пункта Развилка до станции Среднесибирская из-за отсутствия электричества перестали продавать билеты. Их по-прежнему можно купить прямо в поездах.

Транзитным пассажирам оказывают помощь сотрудники компании «Алтай-Пригород».

По данным МЧС, ураган, захлестнувший Алтайский край, привел к отключению электричества в 71 населенном пункте в шести районах региона. Пострадали два человека в краевой столице. Чтобы уберечь водителей от падения деревьев, было ограничено движение на некоторых дорогах.

Ранее сообщалось о происшествии в Екатеринбурге, где поезд на высокой скорости сбил автомобиль.