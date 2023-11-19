Россиянку придавило огромной вывеской возле торгового центра в Новокузнецке

В Кемеровской области порыв ветра снес огромную вывеску возле здания торгового центра, конструкция обрушилась на проходившую мимо женщину. Видео с места происшествия публикуют в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел возле торгового центра «Сити Молл» в Новокузнецке и попал на видео. На кадрах ролика, появившегося в сети, очевидцы помогают пострадавшей выбраться из-под огромного баннера, который обрушился после сильного порыва ветра.

Женщина получила травмы, она госпитализирована, проверку произошедшего проводит прокуратура Кемеровской области.

Шквалистый ветер с порывами до 35 м/с обрушился на Кузбасс 19 ноября, в Новокузнецке сорваны крыши домов, повалены деревья, повреждены несколько автомобилей, организован штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее тяжелая ветка клена отправила 60-летнюю пенсионерку в реанимацию.