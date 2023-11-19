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Синоптик рассказал о зимних морозах в Москве и области ночью

Тишковец: в Москве и области в ночное время наблюдались зимние морозы

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Maxim Shemetov/Reuters

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве и области минувшей ночью наблюдались зимние морозы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в большей части регионов средней полосы России ударили настоящие зимние морозы. В Подмосковье большая часть метеостанций зафиксировала понижение температуры ниже -10°С.

«В Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ была зафиксирована самая холодная в текущем осеннем сезоне ночь – столбик минимального термометра застыл на отметке минус 9,2, что соответствует климатической норме второй половины декабря», — поделился Тишковец.

Он добавил, что самая низкая температура наблюдалась на местном «полюсе» холода, в Черустях, -14,7°С.Такие показатели соответствуют показателям января.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд говорил, что синоптики спрогнозировали опасные погодные явления в 15 регионах РФ в ближайшие дни.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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