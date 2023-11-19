Мужчина похитил девятилетнюю девочку во время прогулки в парке и насиловал двое суток

В Нью-Йорке предъявлено обвинение местному жителю, который похитил девочку в Центральном парке и двое суток насиловал ее, заперев в трейлере. Об этом сообщает NBC.

46-летний житель Нью-Йорка, Крейг Росс-младший обвиняется в похищении ребенка с целью выкупа и изнасиловании. Он похитил девочку из северной части Центрального парка, где школьница каталась на велосипеде. Спустя сутки ее семья обнаружила в почтовом ящике записку с требованием выкупа.

По опечатку пальца на бумаге, была установлена личность похитителя, который ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Двое суток потребовалось полицейским, чтобы выйти на след злоумышленника.

Девочку обнаружили в трейлере, похититель держал ее в запертом шкафу. Медики, осматривавшие ребенка, установили, что похищенная подвергалась сексуальному насилию.

Американцу предъявлено обвинение в похищении несовершеннолетнего и изнасиловании, суд отказался выпустить мужчину под залог. На время расследования он будет находиться под стражей, своей вины обвиняемый не признал.

Ранее педофил похитил второклассницу и сутки держал в дачном доме.