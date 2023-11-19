Мать с двумя маленькими детьми едва не утонула в пруду в Казани

В Казани полицейские и прохожие вытащили из пруда мать с двумя маленькими детьми, которые провалились под тонкий лед. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел вечером 17 ноября, женщина с двумя детьми гуляла вдоль пруда по улице Фучика в Казани. В какой-то момент четырехлетний сын и двулетняя дочь вышли на тонкий лед и провалились в холодную воду. Мать бросилась спасать детей и тоже оказалась в ледяной ловушке.

Крики женщины услышали прохожие и сотрудники расположенного рядом пункта полиции. Тонувших удалось спасти и вынести на берег, семья госпитализирована, подробности их состояния неизвестны.

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