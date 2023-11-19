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В Херсоне прозвучали взрывы

«Общественное»: взрывы раздались в подконтрольном Украине Херсоне

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РИА Новости

В городе Херсоне, территорию которого в данный момент контролируют украинские военные, прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». Подробности не уточняются.

В ночь на 19 ноября в ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу. Украинское издание «Страна.ua» писало о взрывах в Киевской области и угрозах ракетных ударов в других регионах. В Херсоне ночью тревогу не объявляли.

Между тем, по словам сенатора от Херсонской области Игоря Кастюкевича, в городе образовалась гуманитарная катастрофа. Он рассказал, что Херсон покинули почти все жители, остались только инвалиды и старики, у которых нет полноценного доступа к продовольствию и медицинской помощи. Кроме того, в городе постоянно отключают свет.

Помимо этого, утверждает Кастюкевич, жители Херсона еще и подвергаются грабежам со стороны украинских солдат и притворяющихся ими бандитов. Сенатор рассказал, что в город стали часто приезжать ряженые военные, которые «цепляют на себя всушную форму и идут грабить те остатки мирного населения, которые там есть».

Ранее в Подмосковье сбили дрон ВСУ.

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