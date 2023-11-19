Названы регионы РФ, где ударят морозы до 30-40 градусов

Резкое похолодание произойдет в ближайшие дни в шести российских регионах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в зону крепких морозов попадут Красноярский край, Новосибирская, Омская, Томская области, Хакасия и Якутия. Вильфанд отметил, что в нескольких регионах Северо-западного федерального округа прогнозируются «волны холода».

«В нескольких регионах прогнозируются отклонения от нормы на 7 и более градусов в течение нескольких дней — волны холода», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

В Новосибирской, Омской, Томской областях температура опустится на 10-15 градусов. В одну из ближайших ночей там будет до 27-30 градусов мороза. В Красноярском крае 20 ноября похолодает до минус 15 градусов. В Хакасии к середине недели температура воздуха опустится до минус 30 градусов, а в Якутии — до минус 30-40 градусов.

Накануне в Москве Вильфанд предсказал «полупушкинскую погоду».

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.