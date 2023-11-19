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Поселок в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле поселка Ровеньки

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Линия электропередачи и три частных дома получили повреждения в результате обстрела поселка Ровеньки Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки», — отметил глава региона, уточнив, что пострадавших нет.

Он пояснил, что по предварительным данным, повреждено три домовладения. В строениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. кроме того, повреждения получила ЛЭП.

По словам Гладкова, оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия. Утром специалисты продолжат подомовой обход территории.

Накануне в Белгородской области были ранены два человека из-за атаки БПЛА. Это произошло в поселке Горьковский Грайворонского городского округа.

До этого Гладков рассказал, что украинский дрон атаковал Белгородскую область, сбросив взрывчатку на территорию дома.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Обстрелы Белгородской области
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