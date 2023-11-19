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США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о паузе в боях

WP: США, Израиль и ХАМАС близки к сделки о пятидневной паузе в боях

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Abed Khaled/AP

США, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению договора о паузе в боях. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Израиль, США и ХАМАС близки к соглашению об освобождении десятков женщин и детей <…> в обмен на пятидневную паузу в боях», — рассказали источники издания.

По их данным, освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа, может начаться в «ближайшие несколько дней».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценил ситуацию с заложниками в секторе Газа. Он отметил, что «на данный момент сделки нет», и что, если таковая появится, израильская общественность будет проинформирована.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, радикалы захватили сотни заложников и угнали их на территорию анклава.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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