В больнице «Аш-Шифа» остаются более 300 человек

Более 300 пациентов и медработников все еще остаются в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

«В «Аш-Шифе» остаются 25 медицинских работников и 291 пациент», — рассказали в специализированном учреждении ООН в решении международных проблем здравоохранения

В ВОЗ уточнили, что среди пациентов — 32 младенца, состояние которых врачи оценивают как критическое. Организация планирует в ближайшие несколько суток организовать «дополнительные миссии» для транспортировки пациентов из «Аш-Шифы» на юг сектора Газа в медицинский комплекс Насер.

По информации ВОЗ, у пациентов «Аш-Шифы» различные травмы конечностей, 29 человек не могут самостоятельно передвигаться. Отсутствия антибиотиков и неблагополучная санитарная ситуация в больнице стали причиной инфицирования ран. Специалисты организации сочли ситуацию «отчаянной».

До этого в ВОЗ заявили, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о присутствии ХАМАС во всех больницах Газы.