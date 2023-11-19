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За неделю из сектора Газа эвакуировали 550 россиян

МЧС РФ: за неделю из сектора Газа эвакуированы 550 россиян, включая 230 детей

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РИА Новости

Число россиян, которых эвакуировали из сектора Газа за неделю, достигло 550. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

«Всего из сектора Газа эвакуированы 550 россиян, включая 230 детей», — отметили в ведомстве, уточнив, что в Россию уже доставили 408 человек.

В ночь на 19 ноября 120 граждан и членов их семей прибыли на борту Ил-76 МЧС РФ в Москву. В министерстве подчеркнули, что это уже четвертая группа, доставленная в Домодедово спецбортом ведомства из Каира. Часть людей поселят в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие планируют направится к родственникам.

Первые граждане РФ перешли границу сектора Газа через КПП «Рафах» 12 ноября. Вечером 18 ноября стало известно, что группа из 120 россиян эвакуирована из Газы. В ведомстве обратили внимание, что на борту самолета российских граждан и членов их семей на протяжении всего пути будут сопровождать медики и психологи МЧС РФ.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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