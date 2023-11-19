ВОЗ заявила, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам оценочной миссии в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа сделали вывод, что медучреждение больше не может функционировать. Об этом сообщил глава специализированного учреждения ООН в решении международных проблем здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Он счел «очень рискованной» проведенную оценочную миссию ВОЗ в больнице «Аш-Шифа».

«Команда увидела, что больница больше не может функционировать», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ пояснил, что в медучреждении нет ни воды, ни еды, ни электричества, ни топлива. Запасы медикаментов в больнице также истощены.

По его словам, медработники обратились за с просьбой об эвакуации пациентов, которым больше не могут оказать помощь.

«Текущая ситуация невыносима, и ей нет оправдания», — резюмировал Гебрейесус.

18 ноября арабский канал обвинил ЦАХАЛ в ужасном отношении к находящимся в больнице Газы.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о присутствии ХАМАС во всех больницах Газы.