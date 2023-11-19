Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВОЗ заявила, что больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать

Глава ВОЗ Гебрейесус: больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать

close
100%
Reuters

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам оценочной миссии в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа сделали вывод, что медучреждение больше не может функционировать. Об этом сообщил глава специализированного учреждения ООН в решении международных проблем здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает РИА Новости.

Он счел «очень рискованной» проведенную оценочную миссию ВОЗ в больнице «Аш-Шифа».

«Команда увидела, что больница больше не может функционировать», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ пояснил, что в медучреждении нет ни воды, ни еды, ни электричества, ни топлива. Запасы медикаментов в больнице также истощены.

По его словам, медработники обратились за с просьбой об эвакуации пациентов, которым больше не могут оказать помощь.

«Текущая ситуация невыносима, и ей нет оправдания», — резюмировал Гебрейесус.

18 ноября арабский канал обвинил ЦАХАЛ в ужасном отношении к находящимся в больнице Газы.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о присутствии ХАМАС во всех больницах Газы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий