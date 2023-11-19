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В Киеве произошли взрывы

Украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Киеве

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Gleb Garanich/Reuters

Взрывы произошли в Киеве, очевидцы сообщают о вспышках. Об этом написало украинское издание «Страна».

В публикации не приводятся других подробностей происшествия.

О взрывах в Киеве сообщило и украинское издание Klymenko Time.

В 23:46 мск в украинской столице объявили воздушную тревогу. В 00:30 мск ее отметили. Но уже через пять минут сирены снова включились.

По данным официального ресурса по оповещению населения, тревога также действует в Винницкой, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской областях Украины.

18 ноября в подконтрольном Киеву Запорожье произошли пожары на объектах инфраструктуры. Об этом написал в своем Telegram-канале глава подконтрольной властям Украины Запорожской военной администрации Юрий Малашко. Он не уточнил, на каких именно объектах случились возгорания и сколько их было.

До этого в Одесской области Украины произошел пожар на объекте энергоинфраструктуры.

Ранее депутаты Рады пожаловались на нехватку снарядов для ВСУ.

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