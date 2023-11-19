Финляндия закрыла пятый КПП на границе с Россией

Временно закрыли один из четырех оставшихся открытыми погранпунктов на границе Финляндии с Россией — «Вартиус». Об этом сообщает финское издание Itlalehti.

Пункт «Вартиус» расположен по соседству с МАПП «Люття» в Карелии. По данным издания, причиной закрытия пункта стал перегруз после прибытия 67 просителей убежища за один день. В публикации отметили, что накануне через «Вартиус» прошли 18 просителей убежища.

По информации издания Yle, вечером 17 ноября на погранпереход «Ниирала» прибыло около 30 беженцев на велосипедах. Они попытались перебежать через границу бегом. Одному из беженцев пограничники распылили в лицо газовый баллончик.

Накануне в Финляндии не исключили отмену решения о закрытии КПП на границе с Россией.

До этого правительство страны приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.