Беженцы на самокатах продолжили прибывать на границу Финляндии из РФ

Беженцы из стран Ближнего Востока в субботу, 18 ноября, продолжили прибывать из России на работающие пропускные пункты на севере Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на капитана Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунена.

Беженцы прибывают из России не только на велосипедах, но и на самокатах. Отмечается, что погранпереходы уже работают в зимних заснеженных условиях.

«Сейчас, когда я смотрю на границу в паре сотен метров, оттуда уже прибывает следующая группа», — рассказал Киннунен.

Он отметил, что «русские пропустили их жестами».

В ночь на субботу, 18 ноября, Финляндия закрыла погранпкункты «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» из-за ситуации с беженцами. Автобусные перевозчики отменили рейсы между Петербургом и Хельсинки. Четыре погранперехода с РФ на севере Финляндии на данный момент остаются открытыми.

18 ноября граждане России провели митинг у правительства Финляндии в Хельсинки против закрытия четырех пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП).

Также сообщалось, что более 30 мигрантов застряли на российском контрольно-пропускном пункте Торфяновка после неуспешной попытки пересечь границу с Финляндией.

Ранее стало известно, что на погранпунктах между Финляндией и Россией установят заграждения.