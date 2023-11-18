Под Калининградом неизвестная подожгла военкомат и сняла отчет для кураторов

В Калининградской области полиция ищет женщину, которая подожгла военкомат. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Советск, очевидцам удалось снять произошедшее на видео. Неизвестная подошла к военному комиссариату и кинула бутылку с зажигательной смесью в здание. На кадрах заметно, как часть здания воспламенилась.

После поджога женщина сняла происходящее на камеру и отошла к углу здания. По телефону кураторы давали ей дальнейшие инструкции. В результате россиянку спугнули местные жители.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и ищут женщину. О том, насколько сильно пострадал военкомат, не сообщается.

Ранее в Новосибирске пенсионерка подожгла военкомат по рекомендации мошенников.