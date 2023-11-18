В Совете Федерации назвали учебник истории проработанным

Новый учебник истории получился очень проработанным, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

«Долгое время не было нормального учебника истории. Новый учебник получился очень проработанным. По поручению президента России Владимира Путина над учебником трудился очень серьезный коллектив», — сказал Долгов.

По мнению сенатора, неудивительно, что учебник вызвал общественный резонанс.

«В основном новый учебник критикуют те, кто не согласен с патриотическим взглядом государства на историю. Я знаю, что многие критики учебника даже не читали его. По их словам видно, что они не знакомы даже с текстом учебника. Я бы посоветовал им внимательно прочитать новый учебник, тогда у них многие вопросы отпадут», — отметил сенатор.

Долгов добавил, что учебник отражает объективный взгляд на историю России.

«Понятно, что нет предела совершенству. Трудно написать учебник на все времена. Дальнейший ход истории, развития и укрепления нашей многонациональной страны будет требовать дополнительного осмыслений новых фактов. Но в моменте я считаю, что новый учебник истории получился очень качественным», — сказал он.

По словам сенатора, новый учебник истории может стать учебным пособием для российской молодежи.

«Я учился по советским учебникам, в которых многие периоды истории замалчивались. Новый же учебник можно назвать достаточно честным. Мировую историю важно показывать без ретуши. В новом учебнике история показана именно без ретуши. Несомненно, новый учебник может стать учебным пособием для нашей молодежи», — заключил сенатор.

Ранее сообщалось, что помощник президента Владимир Мединский и автор нового учебника истории России прокомментировал исправление параграфа учебника о депортации народов и ответил на критику о пропаганде.