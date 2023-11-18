На Украине выпустили рекомендации о том, на каком языке должны общаться с людьми чиновники

Кабмин Украины потребовал от чиновников общаться с народом на более простом языке. Об этом со ссылкой на издание «Лига. Новости» сообщает ТАСС.

От госслужащих требуют избегать в речи сложных конструкций, профессиональной лексики и аббревиатур. Такие рекомендации изложены в одобренном правительством Украины документе.

Сообщается, что он содержит 30 пунктов. В числе прочих требований указано, что «структура сообщения должна быть простой, логичной, последовательной и однозначной, а предложения должны содержать одну идею». Важную информацию рекомендуют размещать в начале документа, выделяя жирным шрифтом или рамкой.

1 ноября сообщалось, что в Киеве решили обучить украинцев английскому языку. Правительство страны планирует запустить для этого специальную программу.

18 ноября Украину уличили в попытках «перевоспитывать» российских пленных словесной и визуальной пропагандой.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что новый словарь русского языка будет включать иностранные слова без аналогов.