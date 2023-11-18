В Москве предсказали «полупушкинскую погоду»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд завил, что на выходных в столице будут «полупушкинские» морозы до -11°C. Об этом пишет MK.RU.

Речь идет о строках из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» «Мороз и солнце, день чудесный», которые будут описывать погоду на выходных.

Сообщается, что температура 18 и 19 ноября днем будет держаться на уровне -5°C, а в ночь на 19 ноября может опуститься до -11°C.

До этого Вильфанд заявил, что в январе в Москве ожидается изменчивая погода.

Согласно прогнозу Вильфанда, в январе ожидаются и морозные периоды, и оттепельные. Причем и то, и другое будет встречаться чаще, чем обычно.

«А вот «нормальной» погоды будет меньше, чем обычно. Вероятность этого события больше 70 процентов», — сказал синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что предсказать погоду на новогодние праздники сейчас нельзя. Вильфанд подчеркнул, что точный прогноз специалисты могут давать только на две недели вперед.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.