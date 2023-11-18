Более 30 мигрантов застряли на границе России и Финляндии

Более 30 мигрантов застряли на российском контрольно-пропускном пункте (КПП) Торфяновка после неуспешной попытки пересечь границу с Финляндией. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что среди них беженцы из Сирии, Ирака, Пакистана, Египта и Сомали. Прошедшей ночью они попытались въехать в Финляндию на велосипедах, однако финские пограничники их не пустили.

Уточняется, что в настоящее время мигранты находятся на территории КПП, им оформляют необходимые документы для возвращения на территорию России.

16 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о закрытии четырех пограничных переходов на границе с Россией из-за ситуации с беженцами. Пункты «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» перестали работать в ночь на субботу, 18 ноября. Автобусные перевозчики отменили рейсы между Петербургом и Хельсинки. Четыре погранперехода с РФ на севере Финляндии остаются открытыми.

Граждане России провели митинг у правительства Финляндии в Хельсинки против закрытия четырех пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Российской Федерацией.

Ранее стало известно, что на погранпунктах между Финляндией и Россией установят заграждения.