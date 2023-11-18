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ЦАХАЛ заявил, что передал воду и продовольствие больнице «Аш-Шифа»

Армия Израиля передала воду и продовольствие больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа

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Saeed Jaras/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что передала более 6 тыс. литров воды и более 2,3 тонны продовольствия в больницу «Аш-Шифа», находящейся в секторе Газа. Об этом говорится в Telegram-канале армейской пресс-службы.

«Данная работа проводилась параллельно с деятельностью... по обнаружению и пресечению терроризма в больнице», — отметили там.

Также отмечается, что ЦАХАЛ удовлетворил просьбу директора больницы с целью предоставить возможность жителям Газы, которые находились в лечебном учреждении и хотели бы эвакуироваться, сделать это по безопасному маршруту.

По последним данным, в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа находятся 120 раненых и пять врачей.

До этого Армия обороны Израиля объявила, что приостанавливает военные действия в секторе Газа на границе с Египтом. По данным ЦАХАЛ, бои затихнут в районе лагеря беженцев Аль-Шабура в городе Рафах. Израильские военные призвали жителей эвакуироваться до 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Позднее Израиль начал наземную операцию в секторе Газа.

Ранее в ОАЭ испугались заявлений Израиля по сектору Газа.

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