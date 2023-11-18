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В Подмосковье семейный конфликт закончился для россиянки поездкой в психбольницу

В Подмосковье женщина ранила ножом мужа и свекровь

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Shutterstock

В Подмосковье женщина нанесла многочисленные травмы супругу и свекрови во время семейных разборок. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Мытищах. Между членами семьи завязался конфликт, в результате которого 43-летняя женщина схватила кухонный нож и ранила мужа. После этого россиянка нанесла травму свекрови.

Агрессивную женщину смогла успокоить только ее мать. Родственница зачинщицы вызвала полицию и скорую помощь. Специалисты оперативно прибыли на место, медики диагностировали у свекрови ранение бедра, о травмах ее сына не сообщается.

Полиция задержала подозреваемую и направила в психиатрическую лечебницу. Известно, что женщина состояла на учете в ПНД.

Ранее в Новосибирске россиянин сбежал из психбольницы после нападения на медработницу.

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