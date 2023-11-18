Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия погранпереходов

Граждане России провели митинг у правительства Финляндии в Хельсинки против закрытия четырех пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение о закрытии границ ограничивает наше право на встречи с членами наших семей», — рассказала одна из участниц мероприятия.

По ее словам, финским властям необходимо найти более гибкое решение.

Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами, призывающими Финляндию отказаться от действий по закрытию границы.

Мероприятие было согласовано с полицией Хельсинки, на нем присутствовали около 300 человек.

По данным статистической службы Финляндии, обладателями двойного гражданства были 37 813 граждан России.

Накануне сообщалось, что петиция к властям Финляндии с призывом смягчить запрет на пересечение границы с Россией собрала 4,5 тыс. подписей, 3,8 тыс. из которых оставили сами финны.

16 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о закрытии четырех пограничных переходов на границе с Россией из-за ситуации с беженцами. Пункты «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и Ниирала перестали работать в ночь на субботу, 18 ноября. Автобусные перевозчики отменили рейсы между Петербургом и Хельсинки. Четыре погранперехода с РФ на севере Финляндии остаются открытыми.

Ранее стало известно, что на погранпунктах между Финляндией и Россией установят заграждения.