Пенсионерка помогла «силовикам» и лишилась квартиры и 9 млн рублей

В Петербурге 70-летняя женщина лишилась дома из-за мошенников. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Приморском районе. Аферисты связались с женщиной по телефону и сообщили, что они являются сотрудниками силовых органов и банков. Пенсионерка должна была якобы помочь им с поимкой злоумышленников.

Чтобы сделать это, пожилая женщина должна была перевести деньги на «безопасный счет». В результате пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам девять миллионов рублей. О том, помогали ли аферисты с продажей, не сообщается.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в Новосибирске мошенники заставили 74-летнюю пенсионерку поджечь военкомат.