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На Кубани россиянин посадил за руль машины младенца и попал на видео

В Краснодаре мужчина посадил за руль младенца

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Shutterstock

На Кубани заметили водителя, который посадил младенца за руль. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия. Кубань».

Инцидент произошел на выезде из Краснодара. Очевидцы засняли на видео, как отец, находящийся за рулем, посадил на свои колени ребенка. При этом младенец весело играл и радовался тому, что происходит вокруг.

По мнению очевидца, таким образом родитель подверг сына опасности. О том, обратился ли автор ролика в правоохранительные органы, неизвестно.

Ранее в Краснодарском крае уже происходили подобные случаи. Так, в Сочи пьяный водитель посадил за руль машины 11-летнего сына. Сотрудники Госавтоинспекции не только составили протокол на родителя, но и направили собранные материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Москве таксист посадил за руль машины ребенка дошкольного возраста.

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