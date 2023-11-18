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Полиция раскрыла подробности смерти двоих россиян в Индии

РИА Новости: смерть двоих россиян в Индии не была насильственной

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Mahesh Kumar A/AP

Смерть двоих россиян в Индии, по предварительной информации, не была насильственной. Об этом заявили в посольстве России со ссылкой на данные полиции, передает РИА Новости.

«Полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России — мужчины (37 лет) и женщины (21 год). По первичным данным, смерть не носила насильственного характера. Идет следствие», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что дипломаты поддерживают плотный контакт с правоохранительными органами штата.

До этого издание The Times of India сообщало, что тела двух российских граждан обнаружили в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии.

Изначально местная полиция считала, что могло произойти двойное убийство. Однако найденные на месте записки с просьбой отправить вещи туристов через российское посольство их семьям могут указывать на то, что мужчина и молодая девушка совершили суицид.

В конце мая в Таиланде нашли мертвым российского туриста, который упал с балкона.

Ранее российский турист утонул в море на Пхукете на глазах у жены.

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