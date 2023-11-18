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Диетологи назвали три самых вредных завтрака

Врачи из Diabetes UK назвали бутерброды и хлопья худшими завтраками

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Shutterstock

Британский благотворительный фонд Diabetes UK предупредил, что хлопья, обжаренные мюсли и некоторые бутерброды — неудачные варианты для завтраков. Об этом пишет агентство Pronews.

По словам специалистов, готовые завтраки типа хлопьев и мюсли могут содержать вредные добавки в виде сахара и насыщенных жиров. Они провоцируют различные заболевания, в том числе диабет и проблемы со здоровьем сердца и сосудов.

Вместо них эксперты Diabetes UK советуют овсянку — натуральный и питательный источник клетчатки, белка, витаминов и минералов. К тому же овсянка не только создает ощущение сытости, но и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Для профилактики диабета также лучше не есть на завтрак бутерброды из белого хлеба. Лучше использовать цельнозерновой.

Также питательный завтрак может состоять из йогурта, орехов и цельнозернового хлеба. Йогурты благоприятно влияют на здоровье кишечника благодаря содержащимся в них пробиотикам, а орехи богаты полезными жирами, витаминами и минералами. А вместо сладостей или неполезных наполнителей можно сделать пюре из свежих ягод или бананов и добавить в ту же кашу.

Эксперты советуют иногда включать в завтрак сыр, финики, творог и небольшое количество арахисового масла.

Ранее нейробиологи выяснили, как голод воздействует на мозг.

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