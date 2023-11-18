В Волгограде при загадочных обстоятельствах пропал мужчина

В Волгограде с июня не могут найти мужчину, который отправился на отдых с друзьями и не вернулся домой. Об этом сообщает V1.

Мужчина перестал выходить на связь с родными 28 июня. По словам родных, россиянин отправился к своим друзьям, чтобы отдохнуть в мужской компании в частном доме.

При этом товарищи, которые в тот день были с ним, делятся разными версиями произошедшего. Один из них заявил, что его друг уехал на море в Адлер. Другой сообщил, что не хочет «во всем этом» участвовать, но детали раскрывать отказывается.

По словам жены пропавшего, крестная россиянина подала заявление в полицию.

«Есть бумага, что присвоен номенклатурный номер. На этом все. Мы писали в спасательный отряд «ЛизаАлерт». Они уточнили, что его в поисках нет, пропавшим без вести он не числится в полиции», — поделилась женщина.

Известно, что на имя россиянина был забронирован билет на поезд, который отправлялся 30 июня. Однако неизвестно, выкупил ли он его. Сам пропавший всегда держал связь с семьей, даже если куда-то уезжал.

У 34-летнего мужчины осталась жена и двое детей. По словам супруги, из особых примет у мужчины была татуировка медведя на голени, приметные шрамы от ожогов на руке и ухе. В последний раз его видели в джинсовых шортах и яркой футболке.

Ранее в Кирове потерялась девятилетняя девочка в черно-розовой куртке.