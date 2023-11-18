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В подконтрольном Киеву Запорожье произошли пожары на объектах инфраструктуры

В Киеве сообщили о пожарах на объектах инфраструктуры в Запорожье

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Павел Лисицын/РИА Новости

Пожары произошли ночью на объектах инфраструктуры в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава подконтрольной властям Украины Запорожской военной администрации Юрий Малашко.

При этом он не уточнил, на каких именно объектах случились пожары и сколько их было. Также он не сообщил, когда удалось локализовать и ликвидировать горение.

В ночь на 18 ноября в контролируемой Украиной части Запорожской области объявлялась воздушная тревога.

До этого в Одесской области Украины произошел пожар на объекте энергоинфраструктуры. Силы обороны Украины «Юг» сообщили, что повреждено административное здание и возник пожар, который уже локализовали. Ранения получил один сотрудник предприятия, он госпитализирован.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее в Ереванском университете произошел взрыв.

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