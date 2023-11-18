В Находке алабай вцепился в лицо ребенку

В Находке на территории СНТ собака породы алабай напала на ребенка, у пострадавшей искусано лицо. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Артема».

Инцидент произошел в СНТ «Зеленый сад» в пригороде Находки, алабай находился на огороженном участке, но сумел вырваться за территорию частного подворья.

Сторожевая собака набросилась на семилетнюю девочку, которая шла по улице. Ребенок госпитализирован, у нее диагностированы укушенные раны лица.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по факту нападения собаки на ребенка проводится доследственная проверка.

Ранее стая бродячих собак искусала ребенка в Иркутске.