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Омские школьники пожаловались на видеокамеру в туалете для мальчиков

В Омске школьники пожаловались на видеокамеру в мужском туалете

Ученики омской гимназии № 9 пожаловались на установку камеры видеонаблюдения в туалете для мальчиков. Видео из туалета школьники разместили в соцсетях.

Ученики справедливо опасались, что устройство может снимать их во время посещения туалета, камера была направлена прямо на кабинки.

После обращений родителей в администрацию школы и управление образования выяснилось, что в туалете установлена не настоящая видеокамера.

«Муляж был установлен для предотвращения фактов порчи имущества, которые случались ранее», — сообщили в городской администрации порталу OM1.

Департамент образования рекомендовал руководству учебного заведения больше не использовать подобные методы, а усилить воспитательную работу с учениками.

Ранее в Уфе ученики школы сообщили о камере в мужской раздевалке.

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