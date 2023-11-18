Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Женщина бросила младенца на морозе в парке Петербурга

В парке Пушкина нашли брошенного на морозе младенца

close
100%
Shutterstock

Правоохранители ищут мать, которая оставила младенца на морозе в парке Пушкина. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Павловском шоссе. Сверток в 400 метрах от дома №42 нашли прохожие. Посмотрев внутрь, они заметили маленькую девочку, которую неизвестные завернули в одеяло и женское пальто.

Очевидцы вызвали на место скорую помощь и полицию. Медики госпитализировали найденного ребенка в детскую больницу. Врачи сообщили о сильной простуде у девочки. На данный момент пострадавшая находится в стационаре.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия, чтобы отыскать мать младенца.

Ранее на Урале в аэропорту у матери с младенцем не приняли багаж.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий