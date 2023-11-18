Женщина бросила младенца на морозе в парке Петербурга

Правоохранители ищут мать, которая оставила младенца на морозе в парке Пушкина. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Павловском шоссе. Сверток в 400 метрах от дома №42 нашли прохожие. Посмотрев внутрь, они заметили маленькую девочку, которую неизвестные завернули в одеяло и женское пальто.

Очевидцы вызвали на место скорую помощь и полицию. Медики госпитализировали найденного ребенка в детскую больницу. Врачи сообщили о сильной простуде у девочки. На данный момент пострадавшая находится в стационаре.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия, чтобы отыскать мать младенца.

Ранее на Урале в аэропорту у матери с младенцем не приняли багаж.