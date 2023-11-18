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В Новосибирске мошенники заставили 74-летнюю пенсионерку поджечь военкомат

В Новосибирске пенсионерка подожгла военкомат по совету мошенников

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Shutterstock

В Новосибирске пенсионерка по рекомендации аферистов подожгла военкомат, чтобы отомстить мошенникам, которые получили ее квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Женщина связалась с аферистами и в какой-то момент передала им свою жилплощадь, но в последствии призвала вернуть квартиру. Злоумышленники заявили, что связанные с этим делом мошенники якобы находятся в военкомате на улице Дзержинского.

После этого 74-летняя пенсионерка отправилась к военному комиссариату и бросила в здание бутылку с зажигательной смесью. В тот момент рядом находились сотрудники Росгвардии. Они потушили возгорание.

Пожилую женщину задержали.

Ранее в Самарской области пенсионерка подожгла военкомат по требованию мошенников.

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