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В Москве мужчина пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе

В Москве задержали злоумышленника, пытавшегося потушить Вечный огонь

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Depositphotos

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который пытался потушить Вечный огнь на Поклонной горе и разбросал венки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на 18 ноября, 49-летний мужчина находился на территории мемориального комплекса «Поклонная гора» и пытался потушить Вечный огонь из пластиковой бутылки с неизвестной жидкостью.

Он также разбросал возложенные венки, вандала удалось задержать, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.

Ранее в отношении двух студенток возбуждено дело за осквернение Вечного огня в Волгограде.

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